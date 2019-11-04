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Татар-информ

4 ноября 2019, 14:22

Общество

Президент РТ: Для нашего многонационального народа дружба – не лозунг, а принцип жизни

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Общество

Президент РТ: Для нашего многонационального народа дружба – не лозунг, а принцип жизни

Фото: архив tatarstan.ru

На гала-концерте фестиваля «Наш дом – Татарстан» Фарид Мухаметшин зачитал обращение Рустама Минниханова.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Для всего многонационального народа России дружба — не лозунг, а принцип жизни, отметил Президент РТ Рустам Минниханов в своем обращении к участникам фестиваля «Наш дом — Татарстан». Обращение зачитал сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на гала-концерте республиканского этнокультурного фестиваля.

«Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник — дань уважения великому прошлому нашей страны, созидательному труду ее многонационального народа, героизм и сила духа которого позволяют преодолевать любые трудности и обеспечивать поступательное цивилизованное развитие. Есть замечательная татарская пословица: “Птицы сильны крыльями, а люди — дружбой”», — говорится в поздравительном тексте Президента РТ.

По мнению Рустама Минниханова, символично, что именно в День народного единства подводятся итоги республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». «Культура, язык, традиции каждого этноса понятны и близки всем нам. Это находит яркое отражение в многонациональном творчестве. Фестиваль подчеркивает бесценное уникальное наследие, которым мы обладаем», — заметил он.

Президент РТ подчеркнул, что особое внимание в Татарстане уделяется сохранению традиционных культур, проведению народных праздников, изданию книг, газет и журналов на национальных языках, развитию этнического туризма, взаимодействию с институтами гражданского общества и религиозными объединениями. «Такая работа всегда была и будет важнейшим приоритетом в нашей деятельностями», — заверил он.

Рустам Минниханов также отметил, что межнациональный и межрелигиозный мир и согласие способствуют динамичному социально-экономическому развитию республики.

«Высокими достижениями и устремленностью в будущее Татарстан встречает 100-летие образования ТАССР и 75-летие Великой Победы. Это результат труда многих поколений, многонациональных семей татарстанцев, — заключил он. — Признателен всем участникам фестиваля за энтузиазм, любовь к родной культуре и вклад в ее популяризацию».

Республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан» проводится с 2012 года для укрепления единства и духовного взаимообогащения народов.

Официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины.

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