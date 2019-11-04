Транспортная прокуратура Татарстана подала в суд на РЖД из-за сбитого лося

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Транспортная прокуратура Татарстана подала на РЖД в суд из-за сбитого лося, сообщает пресс-служба ведомства.
Камская транспортная прокуратура установила, что в среду на прошлой неделе поезд, следовавший из Нижнекамска в Ижевск, сбил на восьмом километре железной дороги лося. Животное скончалось на месте.
По закону собственник объекта повышенной опасности, а в данном случае это ОАО «РЖД», несет ответственность за причиненный ущерб.
В итоге транспортная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала, чтобы организация возместила ущерб, причиненный животному миру республики.
Сейчас иск находится на рассмотрении в Мещанском суде Москвы.