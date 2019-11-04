По дороге в казанский аэропорт легковушка опрокинулась с дороги, пострадали четверо

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В Лаишевском районе РТ пострадали водитель и три пассажира перевернувшейся легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

ДТП произошло сегодня после полуночи в трех километрах от села Большие Кабаны.

Автомобиль двигался в сторону аэропорта, водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась на крышу.

Водитель и пассажиры, которые, по некоторым данным, являются гражданами одной из стран СНГ, госпитализированы в РКБ с различными травмами.

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