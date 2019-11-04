Татарстанские тхэквондистки выиграли Кубок посла Кореи в РФ

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Сборная ПФО, составленная из тхэквондисток татарстанского «Динамо», выиграла Кубок посла Республики Корея. Соревнования проходили 1 — 3 ноября в Рязани, сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Чемпионками XI всероссийского турнира по тхэквондо ВТФ стали Юлия Зайцева, Диана Макиевская, Анна Казарновская и Алина Салимуллина.

Второе место — у спортсменок из Центрального округа, «бронза» — у представительниц Москвы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские спортсмены завоевали две медали чемпионата России по тхэквондо ВТФ.

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