WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 ноября 2019, 11:34

Спорт

Татарстанские тхэквондистки выиграли Кубок посла Кореи в РФ

Рекомендуем

Спорт

Татарстанские тхэквондистки выиграли Кубок посла Кореи в РФ

Спортсменки из Татарстана представляли сборную ПФО.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Сборная ПФО, составленная из тхэквондисток татарстанского «Динамо», выиграла Кубок посла Республики Корея. Соревнования проходили 1 — 3 ноября в Рязани, сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Чемпионками XI всероссийского турнира по тхэквондо ВТФ стали Юлия Зайцева, Диана Макиевская, Анна Казарновская и Алина Салимуллина.

Второе место — у спортсменок из Центрального округа, «бронза» — у представительниц Москвы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские спортсмены завоевали две медали чемпионата России по тхэквондо ВТФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ФК «КАМАЗ» крупно проиграл в Екатеринбурге
Новости дня
11:34
Татарстанские тхэквондистки выиграли Кубок посла Кореи в РФ

Спортсменки из Татарстана представляли сборную ПФО.

10:55
Полицейские начали проверку после драки охранника с посетителем «Парк Хауса» в Казани

Охраннику назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будут приняты соответствующие решения.

09:42
В Казани верующие присоединились к литургии в честь иконы Божией Матери

После праздничного богослужения православные совершат крестный ход во главе с митрополитом Феофаном.

09:30
Игорь Комаров: Единство нашего народа – это залог спасения Отечества в тяжелые времена

Полномочный представитель Президента РФ в Поволжье поздравил жителей округа с Днем народного единства.

08:14
В центре Казани перекроют часть улиц из-за крестного хода

Верующие Татарстана пройдут крестным ходом в честь Казанской иконы Богородицы.

08:10
Рустам Минниханов: Единение народов России – это неодолимая сила

Президент Татарстана поздравил жителей республики с Днем народного единства.

07:46
Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим числом автокредитов

Лидерами по количеству выданных автокредитов оказались Москва, Московская область и Петербург.

07:21
В Нижнекамске волонтеры нашли способ помочь бездомным кошкам пережить зиму

С виду помещение для кошек напоминает деревенский двухэтажный дом с крыльцом и окнами.

06:11
Алсу с дочкой Микеллой выступят на благотворительном концерте в «Новой Опере»

Заслуженная артистка РФ и народная артистка РТ Алсу Абрамова много лет сотрудничает с Благотворительным фондом имени Анжелы Вавиловой.

05:29
Продолжается прием заявок на фестиваль «Казань многонациональная – Танец»

Гала-концерт фестиваля «Казань многонациональная – Танец» состоится 5 декабря в КДК имени В. И. Ленина.

04:21
Покрывшаяся ранее пеной нижнекамская река Тунгуча приняла свой обычный вид

В Нижнекамске до сих пор не известна причина, из-за которой река Тунгуча побелела и покрылась пеной.

03:10
Певица Фаузия Калимуллина провела в Нурлате творческий вечер

Артистка на протяжении многих лет является инициатором культурных мероприятий на малой родине, исполняя свои композиции для нурлатцев.

02:21
Сотрудники Болгарского музея провели посвященный жертвам репрессий урок

В финале урока школьники сделали из красной бумаги гвоздики, чтобы возложить их к памятнику жертвам политических репрессий.

01:48
В Кукморском районе выбрали обладателя титула «Татар егете-2019»

По итогам конкурса звания «Татар егете-2019» удостоился Рамазан Мотигуллин из Вахитова.

00:56
В Нижнекамске детские коллективы сразились в театральном конкурсе «Жила-была книга»

Победа в конкурсе досталась труппе студии «Восхождение», которая поставила басню Крылова.

00:26
Врач назвала ухудшающие настроение продукты
3.11 23:58
В Нижнекамске провели пятичасовой интенсив об инструментах роста МСБ

В течение пяти часов обучения присутствующим подробно рассказали о причинах страха продаж, ошибках и инструментах роста.

3.11 23:40
Объявлен конкурс на лучший проект надгробного памятника художнику Ильдару Зарипову

Работавший на стыке реализма и модернизма живописец скончался в 2012 году.

3.11 23:24
В Детской библиотеке Болгара литературным бенефисом отметили юбилей «Мурзилки»

В ходе мероприятия ребята листали страницы журнала разных лет, знакомились с различными рубриками, играли в литературные игры и викторины с Мурзилкой.

3.11 23:12
ВК «Синтез» у себя дома дважды обыграл «Астану»

В первой встрече казанцы взяли верх с разгромным счетом 19:4, а во второй – 12:7.

3.11 22:56
Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу новых авто

Регионом – лидером по количеству новых машин ожидаемо оказалась Москва.

3.11 22:28
Казанец Красных завоевал еще одну «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию

Соревнования сильнейших пловцов мира проходили во Дворце водных видов спорта в столице Татарстана.

3.11 22:20
Татарстанец Тарасевич взял два «золота» на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Спортсмен оказался лучшим на дистанции 100 метров на спине и в составе сборной победил в эстафете.

3.11 21:58
Россиян предупредили об опасности аномального потепления в ноябре
3.11 21:45
Три тысячи саженцев украсили поселок Монолит Азнакаевского района

Молодые деревья украсили Ютазинский тракт.

События