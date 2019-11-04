Полицейские начали проверку после драки охранника с посетителем «Парк Хауса» в Казани

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео драку между охранником и посетителем казанского ТЦ «Парк Хаус». Кадрами поделились пользователи социальных сетей.

В социальных сетях пишут, что охранник одного из магазинов решил, что молодой человек что-то похитил и попытался его задержать.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, после потасовки сотрудник службы безопасности написал заявление в полицию.

По факту случившегося проводится проверка. В данный момент охраннику назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будут приняты соответствующие решения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.