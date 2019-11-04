Верующие Татарстана пройдут крестным ходом в честь Казанской иконы Богородицы

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Верующие Татарстана и гости республики сегодня примут участие в торжествах по случаю обретению Казанской иконы Божией матери. В центре Казани состоится крестный ход, будут перекрыты центральные улицы.

Как сообщили в пресс-службе Казанской епархии, главная праздничная служба состоится в Благовещенском соборе Казанского Кремля, проведет литургию глава Татарстанской митрополии владыка Феофан.

«По окончании литургии состоится традиционный крестный ход от Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа – мимо входа на станцию метро “Кремлевская“ по улицам Баумана, Батурина, Карла Маркса, Миславского, Большая Красная», – отметили в пресс-службе. Завершится шествие молебном на территории Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией матери.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, в связи с шествием верующих с 10 до 13 часов проезжая часть маршрута следования, а с 6 до 13 часов – улица Миславского на участке от Карла Маркса до Большой Красной будут временно закрыты для движения автотранспорта.

Казанская икона Божией матери была обретена в Казани в июле 1579 года. В этом году Русская православная церковь отметила 440-летие со дня этой знаменательной даты.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.