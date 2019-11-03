Сотрудники Болгарского музея провели посвященный жертвам репрессий урок

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Музейный урок «День памяти жертв политических репрессий» провели сотрудники Болгарского музея-заповедника для учащихся санаторной школы-интерната. Об этом пишет газета «Новая жизнь».



Эта дата в календаре появилась в память о совместной голодовке узников мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее 30 октября 1974 года в знак протеста против политических репрессии в СССР и бесчеловечного обращения с людьми в тюрьмах и лагерях. Официально этот день был закреплен постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессии».





Детям рассказали о событиях, которые проходили в начале XX века. Педагоги привели примеры из жизни известных личностей и простых людей, ставших жертвами репрессий. В качестве примера ведущая привела данные статистики по Спасскому району, Татарстану и России в целом.



В финале урока школьники сделали из красной бумаги гвоздики, чтобы возложить их к памятнику жертвам политических репрессий.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске открылся музей истории политических репрессий.

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