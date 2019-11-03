Певица Фаузия Калимуллина провела в Нурлате творческий вечер

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В городском Дворце культуры Нурлата состоялся творческий вечер любимой певицы местных жителей Фаузии Калимуллиной, пишет местная газета «Трудовая слава».

Фаузия Калимуллина на протяжении многих лет является инициатором культурных мероприятий на малой родине, исполняя свои композиции для нурлатских слушателей.



Творческий вечер состоялся при участии земляков, друзей, любимых зрителей, местных авторов, с которыми артистка сотрудничает многие годы Поддержали певицу и казанские артисты. Кроме того, на концерте выступил ее сын Рафис и сестра Зухра Зарифуллина.





К аплодисментам и цветам добавились поздравления и подарки от Центра развития культуры и Нурлатского отделения Всемирного конгресса татар.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.