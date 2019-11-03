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Татар-информ

4 ноября 2019, 01:48

Общество

В Кукморском районе выбрали обладателя титула «Татар егете-2019»

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Общество

В Кукморском районе выбрали обладателя титула «Татар егете-2019»

Фото: kukmor-rt.ru

По итогам конкурса звания «Татар егете-2019» удостоился Рамазан Мотигуллин из Вахитова.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В Кукморском районе Татарстана состоялся финал районного конкурса «Татар егете 2019», пишет местная газета «Трудовая слава».

В конкурсе приняли участие парни из деревень Кошкино, Большой Кукмор, Вахитово и Копки. Конкурсанты должны были продемонстрировать хорошее знание татарского языка и культуры татарского народа, творческие навыки.

По итогам конкурса звания «Татар егете-2019» удостоился Рамазан Мотигуллин из Вахитова.

В номинации «Зирэк егет» («Смекалистый парень») победил Ранис Галимов из деревни Копки, в номинации «Сэлэтле егет» («Способный парень») – Инсаф Халяутдинов из Большого Кукмора. Самым «Умелым парнем» («Унган егет») стал Алмаз Хаматдинов из Кошкино.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что титул победительницы международного конкурса «Татар кызы-2019» получила Лилия Камилова из Узбекистана.

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