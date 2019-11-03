Продолжается прием заявок на фестиваль «Казань многонациональная – Танец»

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Продолжается прием заявок для участия в фестивале «Казань многонациональная – Танец», который состоится 5 декабря в КДК имени В. И. Ленина в рамках фестиваля национальных обрядов «Тысячелетия Культур». Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов РТ.



Участниками фестиваля могут стать танцоры и хореографы от 16 лет – представители национально-культурных общественных объединений, культурных национальных центров, самодеятельных фольклорно-этнографических коллективов и другие.





Отбор участников проходит в два этапа. Для участия в фестивале необходимо до 5 ноября подать заявку и презентацию выступления в национальных костюмах на электронную почту: festobryadkazan@mail.ru.



На втором этапе оргкомитет направит в адрес участника официальное приглашение на указанный e-mail, что послужит подтверждением участия в гала-концерте фестиваля.



Цели фестиваля – формировать уважительное отношение ко взглядам, убеждениям, духовным и эстетическим ценностям различных этнических групп населения, проживающих на территории Казани, содействовать дальнейшему изучению, сохранению и укреплению традиций народной хореографической культуры.



Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (843) 299-15-90 и 299-15-93.

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