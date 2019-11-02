В Нижнекамске волонтеры нашли способ помочь бездомным кошкам пережить зиму

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамские зоозащитники решили помочь бездомным животным пережить морозную зиму, устроив в центре Нижнекамска настоящий «кошкин дом». Об этом сообщает «НТР 24».

С виду помещение для кошек напоминает деревенский двухэтажный дом с крыльцом и окнами. В домик уже заселились первые питомцы – в нем тепло и всегда много еды, которую приносят жители близлежащих многоэтажных домов.



Идея создания дома принадлежит девушке-зоозащитнице, которая не захотела называть свое имя. В планах зооактивистки построить еще несколько домов для животных и установить их в разных частях города.



Неравнодушных людей в Нижнекамске много. На днях студенты-активисты организовали сбор кормов для кошек и собак. В результате собрали 500 кг корма, который уже передали тем, кто взял на себя ответственность по спасению бездомных животных.



Оказать помощь бродячим животным может любой желающий. Для этого нужно связаться с частным приютом в селе Большое Афанасово, который построили добровольцы. Телефон: 8-987-421-05-84.

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