Покрывшаяся ранее пеной нижнекамская река Тунгуча приняла свой обычный вид

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Река Тунгуча, протекающая вблизи деревни Иштеряково и находящаяся в непосредственной близости от промышленного узла Нижнекамска, приняла свой обычный вид. Островки пены, появившиеся на поверхности в середине октября, исчезли, а вода стала прозрачной. Об этом пишет «НТР 24».

Жители деревни третью неделю ждут ответа на вопрос – почему протекающая мимо их населенного пункта река Тунгуча 15 октября окрасилась в белый цвет и покрылась толстым слоем пены, от которой неприятно пахло.

Экологи выехали на место ЧП и взяли пробы, пообещав сельчанам выяснить причину метаморфозы. Однако пока ответа нет.

Между тем Тунгучу местные жители называют аномальной: здесь вымирает рыба, не водится живность. Зимой вода не замерзает и от нее идет сильный пар.

Местные жители рассказывают, что в паре метров от водоема находятся буферные пруды ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые предназначены для очистки ливневых сточных вод. Промышленный гигант имеет право на сбросы в Тунгучу.

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