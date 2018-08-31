Рустам Минниханов: Единение народов России – это неодолимая сила

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). Единство народов России позволило стране не только выстоять в период жесточайших войн, но и создать мощную экономику и достигнуть высот в различных сферах жизни. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов в праздничном поздравлении, направленном жителям Татарстана.

«Мы вновь воздаем должное подвигу наших предков, которые в неимоверно трудных исторических условиях победили коварных врагов и восстановили честь, достоинство и государственное единство Отечества», — отметил Президент РТ.

«Опыт истории учит, что единение народов России — это неодолимая сила», — подчеркнул руководитель республики.

Он привел в пример не только военные эпизоды из истории страны — 1612 год, Полтавская битва, Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война, но и достижения в различных сферах.

«Не только в боях ковалось это единство. Создание мощной экономики, строительство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры, общепризнанные достижения в науке и культуре — все это результаты труда многих поколений россиян, представителей всех народов и конфессий нашей страны», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан всегда был в центре важнейших свершений.

«И ныне мы по праву гордимся, что Республика Татарстан является одним из динамично развивающихся регионов многонациональной России, а Казань превратилась в современный, поистине европейский город, где созданы достойные условия для жизни и труда, куда с удовольствием приезжают многочисленные гости», — отметил Президент Татарстана.

По его мнению, в основе всех этих достижений — межнациональный и межрелигиозный мир и согласие.

«В наших силах сохранить это проверенное временем единство, не позволить кому-либо внести в нашу жизнь зерна недоверия и розни», — заключил Минниханов, пожелав татарстанцам мира, благополучия и новых свершений во имя процветания Родины и республики.

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