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Татар-информ

4 ноября 2019, 09:30

Официальная хроника

Игорь Комаров: Единство нашего народа – это залог спасения Отечества в тяжелые времена

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Официальная хроника

Игорь Комаров: Единство нашего народа – это залог спасения Отечества в тяжелые времена

Фото: архив tatarstan.ru

Полномочный представитель Президента РФ в Поволжье поздравил жителей округа с Днем народного единства.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). День народного единства напоминает жителям России о героических страницах прошлого и дает урок будущим поколениям. Об этом сообщил Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в праздничном поздравлении жителям Поволжья.

«Единство нашего народа — это залог спасения Отечества в самые тяжелые времена. И сегодня, оставаясь верными традициям, жители Приволжского федерального округа разных национальностей и разного вероисповедания, как и жители всех других регионов России, дружно живут и работают вместе, приумножая славу нашей Родины, показывая пример взаимоуважения друг друга. И для нашего народа нет недостижимых целей и нерешаемых задач, когда мы сохраняем единство и верность Отечеству. Здоровья, счастья и успехов!» – отмечается в поздравлении Игоря Комарова.

В Татарстане сегодня пройдут торжества по случаю Дня народного единства. В этот день для жителей и гостей Казани организуют бесплатный вход в муниципальные музеи, состоятся различные концертные программы и патриотические мероприятия.

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