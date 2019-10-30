Алсу с дочкой Микеллой выступят на благотворительном концерте в «Новой Опере»

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). 12 ноября в Московском театре «Новая Опера» состоится благотворительный концерт «Памяти Фуата Мансурова», в котором примут участие Алсу Абрамова с дочкой Микеллой. Пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Заслуженная артистка РФ и народная артистка РТ Алсу Абрамова много лет сотрудничает с Благотворительным фондом имени Анжелы Вавиловой. В столице Татарстана певица дала благотворительный концерт в поддержку фонда, посещала детский хоспис, где общалась с тяжелобольными детьми и их родителями.



И на этот раз Алсу не осталась в стороне от благотворительного концерта в Москве в поддержку Фонда имени Анжелы Вавиловой, детского хосписа.



Концерт приурочен к памяти выдающегося дирижера современности Фуата Шакировича Мансурова – народного артиста России, Казахстана, Татарстана, лауреата Государственной премии России.



Почти 25 лет маэстро возглавлял Государственный симфонический оркестр РТ. Ему неоднократно предлагали возглавить оркестр в Австралии, Президентский оркестр Турции, оперу Аргентины, но он остался в России. Сегодня его ученики играют в лучших оркестрах мира.



Режиссером и ведущей памятного концерта станет заслуженная артистка России и Татарстана Светлана Мержанова (Захарова).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Николай Басков поделится воспоминаниями о Фуате Мансурове на концерте в Москве.

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