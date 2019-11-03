ВК «Синтез» у себя дома дважды обыграл «Астану»

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В домашних матчах седьмого тура чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» дважды обыграл «Астану» из казахстанского Нур-Султана, сообщает пресс-служба команды.

В субботу, 2 ноября, казанцы активизировались не сразу, поначалу счет был ничейным – 1:1. Впрочем, уже первый период завершился в пользу хозяев – 6:1. Несмотря на замену вратаря, гости не могли ничего сделать – «синтезовцы» наращивали преимущество с каждой четвертью – 9:1, 13:3, 19:4.

В результате – разгромная победа с почти пятикратным преимуществом. «<...> один Алексей Рыжов-Аленичев забил больше, чем вся казахстанская команда, проведя пять голов», – заметили в пресс-службе.

В воскресенье же, 3 ноября, «Астана» играла заметно лучше. Первый период завершился со счетом 1:1. Во второй четверти хозяевам удалось довести счет до 5:2, хотя гости приноровились к игре бывшего основным бомбардиром накануне Рыжова-Аленичева.

В оставшихся двух периодах преимущество казанцев постепенно увеличивалось – 7:3, 12:7, хотя казахстанцы тоже старались не упускать шансы, если они появлялись. В итоге встреча завершилась куда менее громкой победой «Синтеза», чем матч днем ранее.

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