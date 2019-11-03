ФК «КАМАЗ» крупно проиграл в Екатеринбурге

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Челнинский «КАМАЗ» неожиданно крупно (4:1) уступил сегодня в Екатеринбурге клубу «Урал-2».

В первом тайме гости открыли счет – Александр Гаглоев красивым ударом со штрафного забил мяч в ворота хозяев. Минимальное преимущество «КАМАЗа» сохранялось до конца первого тайма, и ничто не предвещало разгрома гостей.

Однако второй тайм подопечные Михаила Белова провалили, пропустив четыре мяча в свои ворота.

Болезненное поражение со счетом 4:1 – явно не тот результат, которого ждали болельщики. Тем не менее в клубе надеются, что настоящие поклонники команды не отвернутся от нее в непростой период. Тем более что сейчас клубы, участвующие в первенстве ПФЛ, уходят на зимний перерыв, и у «КАМАЗа» еще будет время, чтобы весной исправить ситуацию.

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