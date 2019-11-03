В Казани дети смогут получить бесплатную правовую помощь

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Во всех районах Казани 20 ноября дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, их законные представители, а также желающие стать усыновителями смогут получить бесплатную правовую помощь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Город присоединится ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Консультировать граждан будет в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов – с 13 до 18 часов (ул. Волгоградская, д. 32, каб. 102) и в отделе по опеке и попечительству администрации Вахитовского и Приволжского районов – с 9 до 12 часов (ул. Ипподромная, д. 14, каб. 2–5). А также в отделе по опеке и попечительству администрации Кировского и Московского районов – тоже с 9 до 12 часов (ул. Восстания, д. 82, каб. 119) и в администрации Советского района – с 14 до 18 часов (ул. Шуртыгина, д. 1, каб. 107–110).

В социально-реабилитационном центре для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» пройдет урок правовой грамотности, а в комплексном центре социального обслуживания «Доверие» (ул. Кулахметова, д. 21) будет организован день бесплатных консультаций по юридическим вопросам.

Помимо этого, 27 ноября с 17 до 19 часов детей, представителей молодежи и родителей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, индивидуально проконсультируют психологи и юристы по адресу: ул. Чуйкова, д. 79а.

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