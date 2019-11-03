Футбольный «Нефтехимик» вырвал победу у «Армавира»

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Сегодня «Нефтехимик» одержал победу над «Армавиром» (2:1) в матче 21-го тура первенства ФНЛ. Голы у нижнекамцев на счету Ильи Петрова и Дениса Макарова. При этом победный гол зрители на стадионе «Рубин» увидели на последней минуте матча.

Этот успех позволил нижнекамскому клубу закрепиться на 5-м месте турнирной таблицы первенства ФНЛ. На счету «Нефтехимика» – 36 очков. Это на пять меньше, чем у занимающегося 4-е место ФК «Чертаново».

Следующий матч подопечные Юрия Уткульбаева сыграют 9 ноября. Во Владивостоке нижнекамцы встретятся с местным «Лучом-Энергией».

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