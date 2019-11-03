Наставник «Химок» о победе над УНИКСом: Рад тому, как сложилась игра

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал домашнюю победу над казанским УНИКСом (109:83) в Единой лиге ВТБ, отметив хорошую игру своих подопечных. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Рад, как сложилась игра. Рад за ребят, которые поняли важность этого матча, играли с полной отдачей и показали хорошую энергию. Этого нам не хватало в Белграде», – сказал специалист, вспомнив о проигранной встрече с «Црвеной Звездой».

«Я рад не столько набранным очкам, сколько нашему старанию и работе», – добавил Куртинайтис.

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