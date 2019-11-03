Наставник УНИКСа о поражении от «Химок»: Пропустили слишком много очков в начале

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал гостевое поражение от «Химок» (83:109) в Единой лиге ВТБ, отметив, что казанцы проиграли уже в первой четверти. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Плохой день для нашей команды и лично для меня. Мы ничего не показали в первой четверти и заложили плохую основу для того, чтобы в дальнейшем бороться с соперником, пропустив слишком много очков в начале», – констатировал специалист.

Вместе с тем Прифтис заметил, что в дальнейшем УНИКСу все-таки удалось отреагировать на действия соперника, но этого оказалось недостаточно.

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