Голикова сочла неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов РФ

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Оптимизация здравоохранения во многих регионах России была реализована неудачно. Об этом заявила профильный вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», – констатировала заместитель Премьер-министра страны.

Печальное состояние многих районных больниц и поликлиник в интервью программе также отметили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.

О проблемах медицины шла речь на прошедшем 31 октября в Калининградской области заседании Государственного совета РФ под председательством Президента России Владимира Путина.

В частности, были затронуты вопросы работы первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг. Глава государства подчеркнул, что схематическая оптимизация учреждений здравоохранения «только усугубляет ситуацию».

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