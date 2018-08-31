УНИКС уступил единоличному лидеру Лиги ВТБ

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в Москве проиграл «Химкам» со счетом 83:109.

Сложный старт казанцев в Лиге ВТБ, две победы и два поражения – в Таллине от «Калева» и в Краснодаре от «Локомотива-Кубани», усугубился сегодняшней игрой. «Химки» шли без поражений в турнире, пять побед в пяти матчах.

Наставник «Химок» Римас Куртинайтис перед матчем обратил внимание на американских лидеров гостей: «УНИКС – хорошая команда, которая немного изменилась по сравнению с прошлым годом, хотя основные игроки (Морган, Смит и Макколлум) остались. Они же делают результат, и на них нужно обратить особое внимание. <...> С этой троицей нужно постараться справиться».

Этот матч казанцы начали в следующем стартовом составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Хаукур Палссон и Андрей Кощеев. Не попал в заявку Костас Каймакоглу. Гости неплохо стартовали, 2:7 после броска Палссона, но три подряд дальних попаданий химчан позволили хозяевам перехватить инициативу, 11:7. Разумеется, на острие атак УНИКСа был Макколлум, набравший в первой четверти 7 очков, однако его партнеры отставали от Эрика. Уже в стартовые десять минут тренерский штаб УНИКС задействовал в игре всех заявленных на матч, кроме Валерия Лиходея. «Химки» развили свой успех и завершили четверть со счетом 29:16.

Вторую четверть гости начали неважно, четыре минуты УНИКС не мог набрать ни одного очка, пока вернувшийся со скамейки Макколлум не забил свою вторую «треху», 43:19, на счету хозяев к тому моменты было уже 8 дальних попаданий. Понятно, что преимущество на подборе (23–13) в первой половине помогало «Химкам» чаще атаковать, еще и мяч гости теряли в разы больше, чем хозяева. Поэтому счет рос в пользу химчан. Но казанцы, надо отдать им должное, концовку первой половины провели просто здорово, сильно сократив разрыв в счете. На большой перерыв команды ушли при счете 57:40.

И третья четверть поначалу не задалась у гостей, почти три минуты казанцы не набирали очки, пока Смит не попал из-за дуги, 67:43. И вновь в концовке четверти игроки из столицы Татарстана встрепенулись, немного перестроили вое нападение и стали набирать очки. Наладил прицел Смит, 78:58 из-за дуги. При этом из-за пяти фолов «Химки» к тому времени потеряли сербского защитника Стефана Йовича и латышского форварда Яниса Тимму, хотя с учетом длинной скамейки хозяев эти потери для них были безболезненными.

В заключительной четверти картина игры не изменилась. УНИКС был неплох в нападении, но в защите гости пропускали удары раз за разом, 100:70 за четыре минуты до конца. Крупная победа «Химок», продолжающих выступать в Лиге ВТБ без поражений.

Теперь в активе казанцев – две победы при трех поражениях. В следующем туре 10 ноября УНИКС примет дома «Нижний Новгород», а 6 ноября в рамках группового турнира Кубка Европы дома же казанцы сыграют с итальянской «Брешией».

«Химки» (Химки) – УНИКС (Казань) – 109: 83 (29:16, 28:24, 26:22, 26:21).

Самые результативные: «Химки» – Швед (24), Гилл (15), Букер (21), Тимма (13), Бертанс (10); УНИКС – Макколлум (18), Палссон (10), Смит (19), Колесников (10), Клименко (11).

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