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Татар-информ

3 ноября 2019, 23:58

Экономика и финансыОбщество

В Нижнекамске провели пятичасовой интенсив об инструментах роста МСБ

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Экономика и финансыОбщество

В Нижнекамске провели пятичасовой интенсив об инструментах роста МСБ

Фото: e-nkama.ru

В течение пяти часов обучения присутствующим подробно рассказали о причинах страха продаж, ошибках и инструментах роста.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Центр поддержки предпринимательства Нижнекамска организовал мастер-класс «Продажи: инструменты, которые помогают расти» для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Мероприятие посетили более сорока человек. Занятие состоялось при участии предпринимателей и их сотрудников. В течение пяти часов обучения присутствующим поведали о причинах страха продаж, ошибках и инструментах роста.

По словам бизнес-тренера и бизнес-практика Владимира Кущева, базовым знанием является понимание технологии продажи товара.

Интенсив состоялся в рамках запланированных мероприятий «Фабрики предпринимательства».

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