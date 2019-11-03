В Нижнекамске провели пятичасовой интенсив об инструментах роста МСБ

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Центр поддержки предпринимательства Нижнекамска организовал мастер-класс «Продажи: инструменты, которые помогают расти» для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Мероприятие посетили более сорока человек. Занятие состоялось при участии предпринимателей и их сотрудников. В течение пяти часов обучения присутствующим поведали о причинах страха продаж, ошибках и инструментах роста.



По словам бизнес-тренера и бизнес-практика Владимира Кущева, базовым знанием является понимание технологии продажи товара.



Интенсив состоялся в рамках запланированных мероприятий «Фабрики предпринимательства».

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