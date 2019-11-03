(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В Тукаевском районе произошло массовое ДТП с автобусом, автовозом и тремя легковушками, сообщил ИА «Татар-информ» очевидец аварии.

Авария произошла сегодня возле садового товарищества «Колосок-2» на трассе М7.

Автовоз с микроавтобусами протаранил легковой автомобиль, который ехал перед ним. От удара машина вылетела на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с другой легковушкой, а ее, в свою очередь, отбросило в вахтовый автобус. В процессе одна из машин задела еще одно легковое авто.

На момент аварии в автобусе находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

В результате ДТП травмы получили три человека, среди них 8-летний ребенок. Всех доставили в больницу Челнов.

В районе аварии – примерно на 1062-м километре трассы, движение сейчас затруднено.

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