WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

3 ноября 2019, 17:01

Здоровье и среда

Сосудистый центр Арска признан лучшим в Татарстане

Здоровье и среда

Сосудистый центр Арска признан лучшим в Татарстане

Фото: www.e-nkama.ru

Второе место занял первичный сосудистый центр НЦРМБ.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Сосудистый центр Арска завоевал первое место в республиканском конкурсе «Лучший сосудистый центр Республики Татарстан 2019». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Победителей определили по результатам ежемесячных показателей, которые передаются в межрегиональный клинико-диагностический центр. Всего в конкурсе приняли участие 17 сосудистых центров республики.

Второе место занял первичный сосудистый центр Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Награду руководителю сосудистого центра Евгению Чаузову вручил заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко. Также нижнекамцам вручили три сертификата на участие в двух российских и одной зарубежной конференциях по инсультологии.

На конференции выступили главные специалисты минздравов России и Татарстана, а также глава инсультного отделения главного госпиталя австрийского города Линца, президент Американского общества нейровизуализации и ведущий специалист по интервенционной радиологии Университетского госпитального центра французского города Руана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ночью в Татарстане ожидаются метель и гололед
Новости дня
17:01
Сосудистый центр Арска признан лучшим в Татарстане

Второе место занял первичный сосудистый центр НЦРМБ.

16:32
В казанской школе открылся музей памяти жертв репрессий

Музейная площадка создана по инициативе главы Общественной организации жертв репрессий Амини Заляляевой.

16:11
В Тукаевском районе произошло массовое ДТП с автобусом, автовозом и тремя легковушками

В результате ДТП пострадали двое взрослых и 8-летний ребенок.

15:42
День психологической помощи организуют в Татарстане

Получить профессиональную помощь смогут дети и их родители.

15:14
Специалисты посоветовали подросткам использовать гаджеты не более трех часов в день
14:50
Ночью в Татарстане ожидаются метель и гололед

Температура воздуха в темное время суток составит 0..-5 градусов, днем — от -1 до +4 градусов.

14:45
Пожарные оперативно потушили возгорание в архиве школы в Бугульминском районе РТ

Пожар случился в бщеобразовательной школе в поселке Карабаш.

14:20
Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа»

Принять участие могут жители регионов страны, достигшие 18-летнего возраста, а также зарубежные граждане, имеющие российское гражданство.

13:06
Владимир Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем
12:43
На пожаре в квартире пятиэтажного дома в Менделеевске погиб мужчина

Пожар случился в двухкомнатной квартире дома на улице Химиков.

12:20
Россиянин Сергей Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO
12:06
Фильм татарстанских режиссеров «Кире» выпустят в федеральный прокат

Премьера картины в Москве состоится ближе к Новому году.

11:46
Для укрепления иммунитета диетологи посоветовали есть квашеную капусту
11:20
Лучшим водителем такси в России стала Луиза Бадреева из Татарстана

Финал всероссийского конкурса профмастерства прошел в Сочи 1 и 2 ноября.

10:56
В Афганистане планируется открыть курсы татарского языка

По словам инициатора проекта Рустама Хабибуллина, первоначально татарскому языку будут учить учителя русского в кабульских школах.

10:15
В Пестречинском районе РТ мужчина получил ожоги, пытаясь спасти от огня дом и баню

Пожар на площади 100 квадратных метров случился в селе Куюки.

09:44
Жители ряда районов РТ смогут проконсультироваться у специалиста Роспотребнадзора

Марина Трофимова проведет личный прием граждан 7 ноября.

09:16
В канун Дня народного единства в небо Казани запустили аэростат «МИРа»

Пилотировал воздушный шар вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

09:01
Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на заводе в промзоне Нижнекамска

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы населению нет.

08:00
«Зиланткон» в Казани приглашает в XVI век на бал королевы Елизаветы

Апогей фестиваля ролевых игр составят лучный и фехтовальный турниры, средневековый бал и стимпанк-вечеринка.

07:22
Альберт Жалилов представит москвичам концертную программу «Ритмы Юга»

Концерт Альберта Жалилова пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации.

06:05
Врач-трансфузиолог мобильной станции дал советы донорам в Высокогорском районе

Кровь доноров спасает не одну жизнь.

05:02
Жительница Нижнекамска представила на Всемирном парафестивале жестовое пение

Малика учится в Нижнекамской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и с первого класса изучает пение на языке жестов.

04:26
В Черемшанском районе провели игры КВН на русском и татарском языках

Представители команд демонстрировали на сцене миниатюры из жизни села и показали скетч с глубоким смыслом на тему родного языка.

03:38
Заинские библиотекари намерены организовать «Тимуровское движение» для ветеранов ВОВ

Представители библиотечной системы района на семинаре обсудили итоги летней работы и план мероприятий на 2020 год.

События