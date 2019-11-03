Сосудистый центр Арска признан лучшим в Татарстане

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Сосудистый центр Арска завоевал первое место в республиканском конкурсе «Лучший сосудистый центр Республики Татарстан 2019». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Победителей определили по результатам ежемесячных показателей, которые передаются в межрегиональный клинико-диагностический центр. Всего в конкурсе приняли участие 17 сосудистых центров республики.

Второе место занял первичный сосудистый центр Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Награду руководителю сосудистого центра Евгению Чаузову вручил заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко. Также нижнекамцам вручили три сертификата на участие в двух российских и одной зарубежной конференциях по инсультологии.

На конференции выступили главные специалисты минздравов России и Татарстана, а также глава инсультного отделения главного госпиталя австрийского города Линца, президент Американского общества нейровизуализации и ведущий специалист по интервенционной радиологии Университетского госпитального центра французского города Руана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.