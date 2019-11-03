Пожарные оперативно потушили возгорание в архиве школы в Бугульминском районе РТ

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В Бугульминском районе в архиве школы в поселке Карабаш случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что на втором этаже общеобразовательной школы №2 на Вахитова случился пожар. На место отправились пожарные ПСЧ №64.

Еще до появления огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировался охранник учреждения. Из окон второго этажа валил густой дым.

Оперативно сотрудники МЧС потушили горение на площади в 15 квадратных метров. Как выяснилось, в помещении архива загорелась старая оргтехника.

В результате случившегося никто не пострадал.

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