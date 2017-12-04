Ночью в Татарстане ожидаются метель и гололед

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Завтра на территории Татарстана ожидаются облачная погода и сильный юго-западный ветер с порывами до 15 — 18 метров в секунду, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром пройдут осадки в виде мокрого снега, мороси и ледяного дождя, днем — местами.

В отдельных районах гололед, в ночное время также обещают метель с ухудшением видимости до 1-2 километров, температура воздуха составит 0..-5 градусов.

Днем столбик термометра поднимется до +4 градусов. На дорогах гололедица.

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