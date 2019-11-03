В Алькеевском районе на День народного единства организуют выставку, ярмарку и концерт

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В рамках празднования Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана в Алькеевском районе состоится множество мероприятий. Об этом пишут «Алькеевские вести».



Праздничные события начнутся 4 ноября в районном Доме культуры с открытия выставки под названием «Связаны одной судьбой». Экспозиция посвящена 100-летию образования ТАССР. Посетители выставки увидят интересные, уникальные экспонаты историко-краеведческого музея и школьных музеев.



Открытие запланировано на час дня. А через час начнется концерт мастеров искусств района.





6 ноября в районном центре пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Сельхозпроизводители, фермеры, школы предложат покупателям выращенные собственными силами овощи, мясо-молочную продукцию.

Предприятия общественного питания угостят участников ярмарки горячим чаем, шашлыком, сдобой. Начало ярмарки намечено на девять утра.



А в десять часов в Центральном парке состоится концерт, посвященный Дню Конституции Татарстан. Для детей будут организованы игры. Кроме того, все сельские клубы и библиотеки проведут различные мероприятия.

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