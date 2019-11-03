Специалисты посоветовали подросткам использовать гаджеты не более трех часов в день

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медуниверситета рассказали, сколько времени можно проводить подростку за гаджетами без вреда для здоровья. Результаты исследования приводит RT.

Всего рекомендуемое время ежедневного использования электронных девайсов составило не более трех часов. По мнению специалистов, у тех, кто начинает уделять электронным девайсам больше времени, увеличивается риск развития физических отклонений.

Среди потенциальных проблем — близорукость, психические и неврологические отклонения, нарушения работы опорно-двигательного аппарата. А слишком частое использование устройств с наушниками повышает риск заболеваний органов слуха, подчеркивают специалисты.

Увлечение гаджетами снижает количество времени на сон, спортивные занятия и прогулки на свежем воздухе. Согласно результатам исследования, школьники тратят на сон на 9% меньше времени, а студенты — на 7%. Исследование проводилось среди 465 старшеклассников и 598 студентов из трех российских регионов.

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