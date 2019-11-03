В Детской библиотеке Болгара литературным бенефисом отметили юбилей «Мурзилки»

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В дни школьных каникул в детской библиотеке состоялся литературный бенефис журнала «Мурзилка», на который были приглашены учащиеся болгарской школы № 2, посещающие пришкольный лагерь. Об этом пишет местная газета «Яна тормыш».



В этом году самому любимому российскому детскому журналу – «Мурзилке» исполнилось 95 лет. «Мурзилка» является журналом-долгожителем, который охотно читают дети и с удовольствием вспоминают родители, бабушки и дедушки. В 2011 году издание было занесено в Книгу рекордов Гиннесса «как журнал для детей с самым длительным сроком издания».





На пороге детской библиотеки читателей встречали два Мурзилки – самый первый, появившийся в XIX веке, и тот, которого читатель сегодня видит на страницах журнала. Юным читателям рассказали об истории появления журнала, презентовали «Добрый, милый и смешной / наш Мурзилка озорной», а также познакомили детей с самым первым номером журнала, который вышел 16 мая 1924 года и очень быстро стал популярным.



В ходе мероприятия ребята листали страницы журнала разных лет, знакомились с различными рубриками, играли в литературные игры и викторины с Мурзилкой, а в читальном зале открылась журнальная выставка «Мурзилке – 95!».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.