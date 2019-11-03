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Татар-информ

3 ноября 2019, 14:20

Культура

Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа»

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Культура

Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа»

Принять участие могут жители регионов страны, достигшие 18-летнего возраста, а также зарубежные граждане, имеющие российское гражданство.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Продолжается прием заявок на конкурс «Этнографическая мозаика татарского народа», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Работы участников принимаются до 20 ноября по трем номинациям: «Народно-прикладное искусство. Традиции и обряды», «Портрет» и «Фотография-документ. Послание потомкам» — «21 век. Портрет творческой молодежи». 

Прислать свои фотографии могут жители регионов страны старше 18 лет, а также зарубежные граждане, имеющие российское гражданство. 

Фотоконкурс проводится с целью сохранить и популяризовать традиции и обычаи татарского народа, развить национальную идентичность его представителей, проживающих в РТ и за ее пределами. Подробнее об условиях конкурса можно узнать на сайте Минкультуры. 

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