Владимир Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста страны Александра Градского с юбилеем. Сегодня известному культурному деятелю исполнилось 70 лет.

«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Особо президент отметил то, что Градский и по сей день занят любимым делом, участвует во многих интересных проектах и искренне заботится о профессиональном становлении молодежи.

Заслуженный деятель искусств и народный артист России Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область). Является автором музыки к десяткам фильмов, включая «Легенда о старом маяке» (1976), «Следствие ведут Знатоки» (1985), «Перевал» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «Стереотипы» (1989), «В августе 44-го» (2001) и другие. Участвовал в нескольких сезонах популярного шоу «Голос» в качестве наставника. В 2014 году открыл в Москве собственный музыкальный театр «Градский Холл».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.