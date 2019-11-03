День психологической помощи организуют в Татарстане

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в РТ 8 ноября пройдет День психологической помощи, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

В ходе конфиденциальной беседы взрослые и дети смогут пообщаться со специалистами на волнующие их темы, включая отношения детей и родителей в семье, конфликты в подростковой среде, отношения молодых людей со сверстниками и др.

Необходима предварительная запись по телефону: (843)236-61-64. Прием пройдет по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, 61.

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