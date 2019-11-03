WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

3 ноября 2019, 12:20

Спорт

Россиянин Сергей Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO

Рекомендуем

Спорт

Россиянин Сергей Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO

Мексиканец Сауль Альварес победил российского боксера нокаутом в 11-м раунде.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Российский боксер Сергей Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. В результате поединка, прошедшего в воскресенье в Лас-Вегасе, боксер уступил мексиканцу Саулю Альваресу, сообщает ТАСС.

Мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории (до 79,38 кг). Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг. 

Организаторы поединка рассказали, что Ковалев не получил серьезных травм — «только боль в челюсти». 36-летний россиянин в третий раз за свою карьеру проиграл досрочно. Всего на его счету 34 победы (29 из них нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Наставник «Факела»: У новой команды «Зенита-Казани» большой потенциал

Новости дня
13:06
Владимир Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем
12:43
На пожаре в квартире пятиэтажного дома в Менделеевске погиб мужчина

Пожар случился в двухкомнатной квартире дома на улице Химиков.

12:20
Россиянин Сергей Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO
12:06
Фильм татарстанских режиссеров «Кире» выпустят в федеральный прокат

Премьера картины в Москве состоится ближе к Новому году.

11:46
Для укрепления иммунитета диетологи посоветовали есть квашеную капусту
11:20
Лучшим водителем такси в России стала Луиза Бадреева из Татарстана

Финал всероссийского конкурса профмастерства прошел в Сочи 1 и 2 ноября.

10:56
В Афганистане планируется открыть курсы татарского языка

По словам инициатора проекта Рустама Хабибуллина, первоначально татарскому языку будут учить учителя русского в кабульских школах.

10:15
В Пестречинском районе РТ мужчина получил ожоги, пытаясь спасти от огня дом и баню

Пожар на площади 100 квадратных метров случился в селе Куюки.

09:44
Жители ряда районов РТ смогут проконсультироваться у специалиста Роспотребнадзора

Марина Трофимова проведет личный прием граждан 7 ноября.

09:16
В канун Дня народного единства в небо Казани запустили аэростат «МИРа»

Пилотировал воздушный шар вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

09:01
Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на заводе в промзоне Нижнекамска

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы населению нет.

08:00
«Зиланткон» в Казани приглашает в XVI век на бал королевы Елизаветы

Апогей фестиваля ролевых игр составят лучный и фехтовальный турниры, средневековый бал и стимпанк-вечеринка.

07:22
Альберт Жалилов представит москвичам концертную программу «Ритмы Юга»

Концерт Альберта Жалилова пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации.

06:05
Врач-трансфузиолог мобильной станции дал советы донорам в Высокогорском районе

Кровь доноров спасает не одну жизнь.

05:02
Жительница Нижнекамска представила на Всемирном парафестивале жестовое пение

Малика учится в Нижнекамской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и с первого класса изучает пение на языке жестов.

04:26
В Черемшанском районе провели игры КВН на русском и татарском языках

Представители команд демонстрировали на сцене миниатюры из жизни села и показали скетч с глубоким смыслом на тему родного языка.

03:38
Заинские библиотекари намерены организовать «Тимуровское движение» для ветеранов ВОВ

Представители библиотечной системы района на семинаре обсудили итоги летней работы и план мероприятий на 2020 год.

02:10
Алексеевский Музей родного края собирает сведения о земляках-участниках «Зимней войны»

Собранные материалы работники музея хотят использовать в выставке, посвященной годовщине начала данного военного конфликта.

01:16
В День народного единства мамадышцев ждет концерт народов Поволжья

Государственный праздник отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года.

00:37
Нижнекамцы потребовали отменить итоги слушаний по строительству завода метанола

Общественность не приняла результаты голосования, некоторые из горожан решили действовать кардинально и написали в прокуратуру.

2.11 23:40
Юные татарстанцы успешно выступили на первенстве страны по бадминтону

В результате соревнований юные спортсмены завоевали два «золота» и одну «бронзу».

2.11 23:08
Музей чак-чака в Казани стал обладателем Гран-при всероссийского конкурса

«Туристический сувенир» проходит с 2015 года на территории всех федеральных округов страны.

2.11 22:34
Наставник «Факела»: У новой команды «Зенита-Казани» большой потенциал

Камилло Плачи заявил, что несмотря на победу, его команда находится в поисках игры.

2.11 22:08
Защитник «Ак Барса» о поражении в Нижнекамске: «Ничто не оправдывает наши действия»

Казанцы проиграли хозяевам площадки со счетом 2:4.

2.11 22:05
Убийство главы центра по противодействию экстремизму по Ингушетии попало на видео

Ибрагима Эльджаркиева и его брата, известного нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, застрелили сегодня в Москве.

События