Россиянин Сергей Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Российский боксер Сергей Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. В результате поединка, прошедшего в воскресенье в Лас-Вегасе, боксер уступил мексиканцу Саулю Альваресу, сообщает ТАСС.

Мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде и стал чемпионом мира в четвертой весовой категории (до 79,38 кг). Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг.

Организаторы поединка рассказали, что Ковалев не получил серьезных травм — «только боль в челюсти». 36-летний россиянин в третий раз за свою карьеру проиграл досрочно. Всего на его счету 34 победы (29 из них нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

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