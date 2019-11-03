В Афганистане планируется открыть курсы татарского языка

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). В Кабуле рассматривается возможность организации курсов татарского языка. Об этом заявил губернатор провинции Кабул Мохаммад Якуб Хайдари во время встречи с делегацией из России, сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

Хабибуллин сообщил, что передал губернатору просьбу жителей Кабула.

«К нам обратились татары Афганистана с просьбой возродить татарский язык и культуру. Афганский старейшина, услышав по телефону родную речь, заплакал. Татары потеряли родной язык, изучают турецкий, считая что это их язык. Считаем, что татары Афганистана имеют право изучать родной татарский язык», — рассказал Хабибуллин.

«Для меня развитие, тем более возрождение языков и культур народов, проживающих в Кабуле и окрестностях, — приоритетная задача. Мы полностью поддерживаем инициативу российского фонда мусульман», — ответил Мохаммад Якуб Хайдари.

На первоначальном этапе к обучению татарскому языку хотят привлечь преподавателей русского из кабульских школ.

«В наших планах открытие курсов по изучению татарского языка на базе местных средних школ. В Кабуле ведется хорошая работа по преподаванию русского языка, на первом этапе планируем привлечь учителей русского языка к преподаванию татарского. Во время встречи мы передали книги по изучению татарского языка для школьников начальных классов и учебное пособие для преподавателей», — сказал гендиректор фонда.

Информация о татарах Афганистана очень скудная. По данным Хабибуллина, в стране проживают около 500 тысяч представителей. Есть и этнические татары, есть и потомки тех татар, которые эмигрировали в начале XX века. В основном они проживают в Кабуле, в провинциах Бамиан, Саманган. Хабибуллин неоднократно бывал в Афганистане и уверяет, что здешних татар просто относят к иным тюркским народам.

В встрече принимали участие советник-посланник Посольства РФ в Исламской Республика Афганистан Альберт Хорев, представитель Россотрудничества в Афганистане Вячеслав Некрасов, генеральный директор ООО «УК КЭР-Холдинг» Хамис Махянов.

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