В Пестречинском районе РТ мужчина получил ожоги, пытаясь спасти от огня дом и баню

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В Пестречинском районе на пожаре пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером в МЧС поступила информация о том, что в селе Куюки загорелся дом. Пламя перекинулось на расположенную на территории баню.

Пожарных встретил 61-летний хозяин дома. Он рассказал, что пытался сам потушить пожар, но лишь получил ожоги лица и руки. Медики оказали ему помощь на месте.

Возгорание на площади 100 квадратных метров потушили в течение 40 минут. На месте работали расчеты пожарно-спасательных частей № 7 и 126, а также огнеборцы из села Шали.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.