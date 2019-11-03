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Татар-информ

3 ноября 2019, 10:15

Происшествия

В Пестречинском районе РТ мужчина получил ожоги, пытаясь спасти от огня дом и баню

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Происшествия

В Пестречинском районе РТ мужчина получил ожоги, пытаясь спасти от огня дом и баню

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожар на площади 100 квадратных метров случился в селе Куюки.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В Пестречинском районе на пожаре пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером в МЧС поступила информация о том, что в селе Куюки загорелся дом. Пламя перекинулось на расположенную на территории баню.

Пожарных встретил 61-летний хозяин дома. Он рассказал, что пытался сам потушить пожар, но лишь получил ожоги лица и руки. Медики оказали ему помощь на месте.

Возгорание на площади 100 квадратных метров потушили в течение 40 минут. На месте работали расчеты пожарно-спасательных частей № 7 и 126, а также огнеборцы из села Шали.

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