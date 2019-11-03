В Пестречинском районе РТ мужчина получил ожоги, пытаясь спасти от огня дом и баню

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В Пестречинском районе на пожаре пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера вечером в МЧС поступила информация о том, что в селе Куюки загорелся дом. Пламя перекинулось на расположенную на территории баню.
Пожарных встретил 61-летний хозяин дома. Он рассказал, что пытался сам потушить пожар, но лишь получил ожоги лица и руки. Медики оказали ему помощь на месте.
Возгорание на площади 100 квадратных метров потушили в течение 40 минут. На месте работали расчеты пожарно-спасательных частей № 7 и 126, а также огнеборцы из села Шали.