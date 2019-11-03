Лучшим водителем такси в России стала Луиза Бадреева из Татарстана

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Представитель Татарстана Луиза Бадреева стала победителем Второго всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России 2019», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Права выступать в федеральном туре Бадреева завоевала, став лучшей на региональном этапе. Всего конкурсанты должны были пройти четыре тура — соревнования проходили в Олимпийском парке на территории «Сочи Автодром».

Участники продемонстрировали теоретические знания, отвечая на вопросы по российскому законодательству и по основам обеспечения безопасных условий в такси. Практическая часть испытаний включала конкурс на скоростное маневрирование, демонстрацию своих профессиональных навыков в импровизированной ситуации с пассажиром с ребенком и творческий конкурс, в котором участники должны были креативно представить свой регион.

«Наша Луиза Бадреева великолепно прочитала стихи о Татарстане, станцевала и угостила национальным чак-чаком», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Луиза закончила Казанский автотранспортный техникум, работала в ПАТП, таким образом продолжив семейное дело.

Второе место занял участник из Чувашской Республики, третье — из Башкортостана.

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