(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание на заводе в промзоне Нижнекамска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 7.49 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании на одном из заводов в Нижнекамске.

На месте было установлено, что из-за разрушения фланцевого соединения произошло возгорание вакуумного газойля ( один из продуктов переработки нефти). Площадь пожара не превысила 4 кв. метров.

Чуть больше 20 минут потребовалось пожарным ПСЧ № 90, чтобы ликвидировать возгорание и его последствия. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы для населения нет.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, за последние два месяца это уже третий пожар, вспыхнувший в промзоне Нижнекамска. В середине сентября пожарные более получаса боролись с факельным возгоранием на одном из заводов города. Спустя месяц в промзоне произошло еще одно возгорание. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

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