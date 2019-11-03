Жители ряда районов РТ смогут проконсультироваться у специалиста Роспотребнадзора

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). 7 ноября замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова проведет личный прием граждан нескольких муниципальных образований республики в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба ведомства.

Проконсультироваться со специалистом в пределах компетенции управления смогут жители Чистопольского, Алексеевского, Новошешминского и Спасского районов с 2 до 3 часов дня.

Записаться на личный прием необходимо до 6 ноября по телефонам: 8 (84342) 5-50-05, (843) 238-18-32.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.