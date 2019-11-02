«Зиланткон» в Казани приглашает в XVI век на бал королевы Елизаветы

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани своего апогея достигнет ставший за 29 лет традиционным для ноябрьских выходных Международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон».

Форум, напомним, стартовал в этом году 1 ноября, одним из ярчайших мероприятий этого дня и сезона в целом стал концерт рок-группы «Оргия праведников». Сегодня же гостей фестиваля ждут одни из самых зрелищных и азартных и массовых мероприятий, в которых может лично поучаствовать любой желающий.

В 10 часов начнётся лучный турнир «Стражи леса». Он продлится до 14 часов, и новичков хоть и не допустят до поединков, но всем желающим позволят подержать оружие и познакомят с азами обращения с луком и стрелами.

Также в 10 часов на другой площадке «Здесь танцуют!» начнётся мастер-класс к стимпанк-вечеринке выдающихся леди и джентельменов. Он продлится до полудня.

В 11 часов желающие смогут присоединиться к мастер-классу по кэндо — современному японскому фехтованию, основанному на самурайской технике владения мечом. Занятие будет длиться час.

В это же время начнётся и турнир по настольной игре «Покорение Марса». Он пройдёт в несколько этапов и завершится уже поздно вечером — в 20 часов.

Ковку без горна, наковальни и молотка можно будет попробовать освоить на мастер-классе, который запланирован с 12.30 до 13.30.

В 14.30 начнётся двухчасовой ролевой турнир «Меч-меч». А с 15.30 — европейский средневековый бал, стилизованный под двор королевы Елизаветы. Кураторы мастер-класса расскажут о её любимом танце и, конечно, научат его движениям — базовым шагам и основным прыжкам в паре.

Несмотря на разнообразие, это далеко не все мероприятия сегодняшнего дня фестиваля. Всего в программе 29-го «Зиланткона» около 250 событий. Закончится конвент ролевых игр в понедельник, 4 ноября. Под занавес здесь, например, расскажут, что носили в Великую Отечественную войну, как создать антуражный блокнот, также состоится акустический концерт Потани.

Как ранее сообщал ИА «Татар-информ», накануне на «Зилантконе» спикер из Палестины Риад Валид Мустафа прочел лекцию об арабских ролевых играх. Кроме того, в этом году традиционный турнир по артистическому фехтованию впервые получил статус официального соревнования и прошёл в качестве открытого Кубка РТ. Соревнование стало официальным квалификационным турниром Федерации арт-фехтования России.

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