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Татар-информ

3 ноября 2019, 06:05

Здоровье и среда

Врач-трансфузиолог мобильной станции дал советы донорам в Высокогорском районе

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Здоровье и среда

Врач-трансфузиолог мобильной станции дал советы донорам в Высокогорском районе

Фото: biektaw.ru

Кровь доноров спасает не одну жизнь.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В селе Дубъязы Высокогорского района состоялся День донора. С самого утра все желающие сдать кровь собрались возле специальной мобильной станции. Об этом пишет газета «Высокогорские вести».

Один из жителей села – Рафик Забиров не знал о том, что в родное село Дубъязы приедет мобильная станция переливания крови – он просто шел мимо и увидел передвижной пункт. Сомнений в том, сдавать ли кровь, у него не было. В акции он уже участвовал три раза.

«Считаю, что не стоит и говорить насчет того, насколько это важно для больных, все об этом и так знают. Для меня даже вопрос не стоял, стоит ли идти сдавать кровь», – поделился Рафик Забиров.

Требования к донорам также имеются. Врач-трансфузиолог, руководитель выездной бригады мобильной станции Хайдар Абдрахманов рассказал, что с утра необходимо хорошо покушать, например, кашу на воде, выпить сладкого чаю с печеньем. Нельзя употреблять жирную, жареную, копченую пищу, молочную продукцию. Есть и ограничения в возрасте: донор должен быть старше 18 лет. Перед этой процедурой желательно хорошо выспаться, так что 8-часовой сон – обязательное условие.



На пункт сдачи крови нужно прийти с паспортом и полисом. Во время приема врач выясняет, какие болезни перенес будущий донор и дает направление в лабораторию. Когда анализы будут готовы, врач дает добро на забор крови. После этой процедуры рекомендуется несколько минут полежать.

«Нельзя в ближайшие дни заниматься спортом, ходить в баню, сауну», – подчеркнул врач-трансфузиолог.

Этапов сдачи крови также несколько: общее обследование, проверка группы крови и гемоглобина. Есть и особенно приятная обязательная процедура: всем, кто сдает свою кровь, нужно попить сладкий чай с печеньем.

Незамысловатые процедуры нужно пройти перед тем, как отправиться в местную операционную, то есть в комнату непосредственного переливания крови. Здесь все чисто, стерильно, а медицинский персонал следит за правильным проведением процедуры, пока доноры сдают свою кровь.

«В дне донора принимаю участие не в первый раз. Сама работаю в больнице и постоянно вижу, как много больных. Может быть, и моя кровь кому-то поможет», – отметила Луиза Насыбуллина.

 

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