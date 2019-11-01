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Татар-информ

3 ноября 2019, 05:02

Культура

Жительница Нижнекамска представила на Всемирном парафестивале жестовое пение

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Культура

Жительница Нижнекамска представила на Всемирном парафестивале жестовое пение

Фото: www.e-nkama.ru

Малика учится в Нижнекамской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и с первого класса изучает пение на языке жестов.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). 15-летняя жительница Нижнекамска Малика Хадиуллина представляет Республику Татарстан в «Осеннем туре 2019» XI Всемирного парамузыкального фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Гала-концерты фестиваля стартовали на сцене Калужского драматического театра 28 октября и будут проходить до 7 ноября. Финальные выступления состоятся уже в Московской области.

Малика учится в Нижнекамской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и с первого класса изучает пение на языке жестов под руководством своего педагога Аллы Добротворской.

На фестиваль были поданы заявки из 85 регионов России и пяти стран мира. По результатам заочного конкурсного отбора художественный совет пригласил 25 участников, которые продемонстрируют свои творческие номера.

Помимо артистки из Нижнекамска, на парамузыкальном фестивале выступают артисты из Испании, Италии, Руанды, а также Ростовской, Челябинской, Ленинградской, Нижегородской областей, Екатеринбурга, Ульяновска и других населенных пунктов страны. Среди них — дети с нарушениями зрения, опорно-двигательной системы, детским церебральным параличом (ДЦП).

Концерт разделен на две части, в рамках которых артисты демонстрируют самые разные направления – хип-хоп, танцы на колясках, академический вокал и жестовое пение.

Малика представила номер на песню из мультипликационной ленты «Моана» «Что меня ждет» и на песню Маши Мировой «Падаем и взлетаем».

 

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