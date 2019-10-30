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Татар-информ

3 ноября 2019, 00:37

Общество

Нижнекамцы потребовали отменить итоги слушаний по строительству завода метанола

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Общество

Нижнекамцы потребовали отменить итоги слушаний по строительству завода метанола

Фото: ntr-24.ru

Общественность не приняла результаты голосования, некоторые из горожан решили действовать кардинально и написали в прокуратуру.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска подали жалобу в прокуратуру с требованием отменить результаты общественных слушаний по строительству завода метанола. Об этом сообщает «НТР 24».

Активисты заявили, что публичные слушания проходили во время рабочего дня, что не позволило многим горожанам принять участие в этом мероприятии.

Авторы письма также отметили, что материалы по строительству завода должны быть выложены на сайте исполкома Нижнекамского района, а не ПАО «Нижнекамскнефтехим». Экоактивисты также убеждены, что и место проведения общественных слушаний было неудачным, поэтому все желающие не смогли посетить важное для города событие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что слушания по строительству завода состоялись 24 октября. Тогда «за» проголосовало 218 человек, против – 21 нижнекамец, трое воздержались.

Однако общественность не приняла результаты голосования, некоторые из горожан решили действовать кардинально и написали в прокуратуру, где им обещали ответить на жалобу.

Также нижнекамцы на слушаниях поддержали строительство печи вакуумного газойля.

 

 

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