WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

3 ноября 2019, 04:26

Общество

В Черемшанском районе провели игры КВН на русском и татарском языках

Рекомендуем

Общество

В Черемшанском районе провели игры КВН на русском и татарском языках

Фото: nashcheremshan.ru

Представители команд демонстрировали на сцене миниатюры из жизни села и показали скетч с глубоким смыслом на тему родного языка.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В результате районного фестиваля, прошедшего в Черемшане, в финал КВН, который состоится в конце ноября, прошли команды «Лашманские мишары», «Кутема интернешнл», «Мишарский колорит». Об этом пишет газета «Наш Черемшан».

На встрече, проходившей в селе Ивашкино, состязались четыре команды. В финал не прошла команда «Аншлаг Аккиреево». Представители этой команды не очень расстроились и даже пошутили, что не придется «напрягаться» в финале.



Все команды играли с большим азартом, при этом номера были как на русском, так и на татарском языке. Большая часть скетчей была посвящена жизни села.

Игроки посмеялись над городской девушкой, которая не могла отличить быка от коровы, с юмором затронули такие проблемы, как плохие дороги, низкая рождаемость, отсутствие взаимопонимания между руководством, отток молодежи в города, и даже показали скетч с глубоким смыслом на тему родного языка.



Разминка является всегда трудным заданием. Заданный вопрос должен быть интересным, за короткое время нужно найти остроумный ответ и на вопрос соперников. Но несмотря на это все команды справились на «отлично». Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

По мнению многих, самыми смешными и находчивыми стали представители села Кутема. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Заинские библиотекари намерены организовать «Тимуровское движение» для ветеранов ВОВ
Новости дня
05:02
Жительница Нижнекамска представила на Всемирном парафестивале жестовое пение

Малика учится в Нижнекамской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и с первого класса изучает пение на языке жестов.

04:26
В Черемшанском районе провели игры КВН на русском и татарском языках

Представители команд демонстрировали на сцене миниатюры из жизни села и показали скетч с глубоким смыслом на тему родного языка.

03:38
Заинские библиотекари намерены организовать «Тимуровское движение» для ветеранов ВОВ

Представители библиотечной системы района на семинаре обсудили итоги летней работы и план мероприятий на 2020 год.

02:10
Алексеевский Музей родного края собирает сведения о земляках-участниках «Зимней войны»

Собранные материалы работники музея хотят использовать в выставке, посвященной годовщине начала данного военного конфликта.

01:16
В День народного единства мамадышцев ждет концерт народов Поволжья

Государственный праздник отмечается в России 4 ноября, начиная с 2005 года.

00:37
Нижнекамцы потребовали отменить итоги слушаний по строительству завода метанола

Общественность не приняла результаты голосования, некоторые из горожан решили действовать кардинально и написали в прокуратуру.

2.11 23:40
Юные татарстанцы успешно выступили на первенстве страны по бадминтону

В результате соревнований юные спортсмены завоевали два «золота» и одну «бронзу».

2.11 23:08
Музей чак-чака в Казани стал обладателем Гран-при всероссийского конкурса

«Туристический сувенир» проходит с 2015 года на территории всех федеральных округов страны.

2.11 22:34
Наставник «Факела»: У новой команды «Зенита-Казани» большой потенциал

Камилло Плачи заявил, что несмотря на победу, его команда находится в поисках игры.

2.11 22:08
Защитник «Ак Барса» о поражении в Нижнекамске: «Ничто не оправдывает наши действия»

Казанцы проиграли хозяевам площадки со счетом 2:4.

2.11 22:05
Убийство главы центра по противодействию экстремизму по Ингушетии попало на видео

Ибрагима Эльджаркиева и его брата, известного нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева, застрелили сегодня в Москве.

2.11 21:58
Алексей Вербов: Мы не фавориты сезона, мы просто хорошая команда

Старший тренер «Зенита-Казани» объяснил поражение в матче против «Факела» моральным перегоранием игроков.

2.11 21:46
Волейболист «Зенита»: Мы даже на тренировках играем лучше, чем сегодня

Цветан Соколов рассказал о том, что даже смена тактики не помогла победить «Факел».

2.11 21:25
Один человек погиб и двое пострадали в страшной аварии с самосвалом и легковушкой в РТ

Смертельная авария произошла сегодня в Камско-Устьинском районе республики.

2.11 21:24
Розовая коза и дом в центре Казани: в ДК Ленина прошел показ фильма «Кире»

Главные роли в картине исполнили участник «Квартета И» Камиль Ларин и актер театра Камала Фанис Зиганшин.

2.11 20:58
Квартальнов об игре с «Нефтехимиком»: Нам в зачёт можно поставить только третий период

Казанцы проиграли хозяевам площадки со счетом 2:4.

2.11 20:46
Медики напомнили об опасности привычки ходить зимой с голыми щиколотками
2.11 20:22
Восьмая победа подряд у «Нефтехимика»: дуэль земляков выиграли нижнекамцы

Нижнекамцы на своей площадке обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

2.11 19:56
Первое поражение Вербова во главе «Зенита»: казанские волейболисты уступили «Факелу»

Встреча в Центре волейбола завершилась со счётом 0:3.

2.11 19:31
На видео сняли, как в Челнах мужчина везет ребенка на ледянках, привязав к велосипеду

Велосипед двигается не с самой безопасной скоростью, в какой-то момент санки даже слегка заносит.

2.11 18:54
Минздрав России назвал суточную норму потребления соли
2.11 18:13
В пруду у мечети в Набережных Челнах утонул шестилетний мальчик

По всей видимости, мальчик играл на берегу пруда, оступился и упал в воду.

2.11 17:56
Театр «Ключ» представил челнинцам премьерный спектакль «Ганди молчал по субботам»

В основе постановки — одноименная пьеса финалистки всероссийского конкурса Анастасии Букреевой.

2.11 17:16
Татарстанец Григорий Тарасевич завоевал «бронзу» Кубка мира FINA по плаванию в Казани

Cпортсмен успешно выступил на дистанции 200 метров на спине.

2.11 16:48
В челнинском педколледже подтвердили, что студенты в общежитии моются по расписанию

В администрации учебного заведения объяснили наличие правила отсутствием капитального ремонта здания.

События