В Черемшанском районе провели игры КВН на русском и татарском языках

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В результате районного фестиваля, прошедшего в Черемшане, в финал КВН, который состоится в конце ноября, прошли команды «Лашманские мишары», «Кутема интернешнл», «Мишарский колорит». Об этом пишет газета «Наш Черемшан».



На встрече, проходившей в селе Ивашкино, состязались четыре команды. В финал не прошла команда «Аншлаг Аккиреево». Представители этой команды не очень расстроились и даже пошутили, что не придется «напрягаться» в финале.





Все команды играли с большим азартом, при этом номера были как на русском, так и на татарском языке. Большая часть скетчей была посвящена жизни села.



Игроки посмеялись над городской девушкой, которая не могла отличить быка от коровы, с юмором затронули такие проблемы, как плохие дороги, низкая рождаемость, отсутствие взаимопонимания между руководством, отток молодежи в города, и даже показали скетч с глубоким смыслом на тему родного языка.





Разминка является всегда трудным заданием. Заданный вопрос должен быть интересным, за короткое время нужно найти остроумный ответ и на вопрос соперников. Но несмотря на это все команды справились на «отлично». Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.



По мнению многих, самыми смешными и находчивыми стали представители села Кутема.

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