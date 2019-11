Альберт Жалилов представит москвичам концертную программу «Ритмы Юга»

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). 14 ноября заслуженный артист РТ Альберт Жалилов представит в Москве новую концертную программу «Ритмы Юга». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Москвичи услышат мелодии латиноамериканской, испанской, итальянской, африканской и отечественной музыки.



Артист исполнит «Гранаду», Rinascero А. Пьяццоллы, «Необыкновенные глаза», «Красное танго» П. Зиглера, сицилийскую песню Cu ti lu dissi, неаполитанскую композицию «Скажите, девушки», африканскую народную песню Down by the riverside и многие другие.

Концерт пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации.



Альберт Жалилов является заслуженным артистом Республики Татарстан, оперным и эстрадно-классическим певцом, актером, участником и победителем телепроектов «Танцы со звездами», «Главная сцена» и «Живой звук» на канале «Россия-1», «Романтика романса» — на канале «Культура».



Репертуар певца включает более полутысячи песен на десяти языках, 15 концертных программ и два моноспектакля.



Концерт запланирован на семь часов вечера.

