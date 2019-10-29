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Татар-информ

3 ноября 2019, 02:10

Общество

Алексеевский Музей родного края собирает сведения о земляках-участниках «Зимней войны»

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Общество

Алексеевский Музей родного края собирает сведения о земляках-участниках «Зимней войны»

Фото: alekseyevsk.ru

Собранные материалы работники музея хотят использовать в выставке, посвященной годовщине начала данного военного конфликта.

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В преддверии 80-летия начала Советско-финской войны 1939-1940 годов Музей родного края имени В. И. Абрамова объявил сбор сведений о земляках, принимавших участие в этом военном конфликте. Об этом пишет газета «Заря».

Сбор сведений и дополнительных материалов ведется с целью создания временной выставки в память 80-й годовщины начала «Зимней войны».

Если алексеевцы располагают сведениями о родственниках, воевавших на Карельском перешейке в этот период, а также фотографиями, документами и личными вещами этих людей, они могут внести свой вклад в организацию будущей выставки.

«Музей готов принять ваши материалы на временное хранение на период проведения выставки или в дар», – говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно, позвонив по телефону: (84341) 2-43-47.

 

 

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