Алексеевский Музей родного края собирает сведения о земляках-участниках «Зимней войны»

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В преддверии 80-летия начала Советско-финской войны 1939-1940 годов Музей родного края имени В. И. Абрамова объявил сбор сведений о земляках, принимавших участие в этом военном конфликте. Об этом пишет газета «Заря».



Сбор сведений и дополнительных материалов ведется с целью создания временной выставки в память 80-й годовщины начала «Зимней войны».



Если алексеевцы располагают сведениями о родственниках, воевавших на Карельском перешейке в этот период, а также фотографиями, документами и личными вещами этих людей, они могут внести свой вклад в организацию будущей выставки.



«Музей готов принять ваши материалы на временное хранение на период проведения выставки или в дар», – говорится в сообщении.



Уточнить информацию можно, позвонив по телефону: (84341) 2-43-47.

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