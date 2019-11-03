В День народного единства мамадышцев ждет концерт народов Поволжья

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В День народного единства мамадышцев и гостей города ждет большой праздничный концерт. Программа также будет посвящена Дню Конституции Республики Татарстан. Об этом пишет газета «Нократ».



На сцене будут представлены танцы и песни народов Поволжья, узбекские песни, игра на дудуке, выступления фольклорных коллективов района. Начало творческого вечера запланировано на пять вечера, вход свободный.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детский кукольный спектакль откроет праздник День народного единства в Заинске.

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