Заинские библиотекари намерены организовать «Тимуровское движение» для ветеранов ВОВ

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Сельские библиотекари Заинского района намерены организовать в поселениях «Библиодесант или Тимуровское движение». В программу войдут посещение ветеранов, тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны. Культработники планируют поздравлять их с днем рождения, декламировать им стихи. Об этом сообщает «Заинск-информ».



К такому решению пришли на встрече представителей профессии в библиотеке имени Суббуха Рафикова, во время которой участники подвели итоги работы библиотечной системы района в летние каникулы. В беседе участвовали директор централизованной библиотечной системы Сария Батршина, работники центральной библиотеки, сотрудники из микрорайонов и сельских поселений.

Те библиотекари, которые работают в микрорайонах города, заинтересовались акцией «Друзья библиотеки» и хотят организовать со школьниками ремонт ветхих книг.





Сотрудники центральной библиотеки во время летних каникул проводили «Библиотеку на траве» или «Театр книги в библиотеке» – это стало возможным благодаря программе «Библиоканикулы или лето с книгой». Во время литературных встреч ребята имели возможность читать детские журналы, книги со сказками, а также стихотворения на свежем воздухе.





В акции «Театр книги в библиотеке» артисты кукольного и пальчикового театра ставили с детьми спектакли по литературным произведениям. Понравилось юным заинцам и «Эрудит-кафе», в ходе которого для них прошли занятия не только в библиотеке, но и за ее пределами. Встречи включали в себя экскурсии в краеведческий музей или в парк имени Рината Фардиева. На занятиях дети вместе со взрослыми беседовали о любви и дружбе, о родном крае и известных земляках.

Сельские библиотекари решили проводить подобные мероприятия у себя в учреждениях.

Заведующая методико-библиографическим отделом Ольга Руди проконсультировала участников семинара по составлению плана мероприятий в библиотеках на 2020 год, заведующая отделом комплектования Ирина Жижикина — по движению и учету библиотечного фонда.

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