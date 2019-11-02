Защитник «Ак Барса» о поражении в Нижнекамске: «Ничто не оправдывает наши действия»

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин дал оценку поражению команды в Нижнекамске от «Нефтехимика» (2:4), посчитав, что гости пропустили голы, которые не должны были пропускать.

«Ничто не оправдывает наши действия, что мы так сыграли — во втором периоде пропустили голы, которые не должны пропускать. Не знаю, с чем это связано», — передает слова Яруллина клубная пресс-служба.

По мнению Альберта, усталость не причина поражения команды.

«Нет, мы же отдохнули, при чём тут усталость? Надо делать выводы. Хорошо, что такие моменты бывают в сезоне, до плей-офф. Можно исправить эти моменты — обсудить. Сезон длинный, ровно пройти его вряд ли возможно. Главная задача — подготовить команду и нашу игру к главным матчам сезона, к плей-офф, и там уже биться за главный трофей», — заключил хоккеист.

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